Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 20.03 23 maggio 2018 - 20:03

Israele sta esaminando due proposte per una tregua ("hudna" in arabo) di lunga durata con Hamas a Gaza sottoposte separatamente da Egitto e Qatar. Lo ha riferito la televisione commerciale israeliana Canale 10.

Israele, ha aggiunto l'emittente, dovrebbe rinunciare a due precondizioni: il disarmo di Hamas ed il ritorno dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) a Gaza. A Hamas Israele chiederebbe invece la fine dei lanci di razzi e degli scavi di tunnel militari, nonché il rispetto di una Striscia smilitarizzata lungo il confine.

Israele esigerebbe inoltre la restituzione di due civili e dei corpi di due soldati che si trovano a Gaza. In cambio offrirebbe una parziale riapertura dei valichi della striscia ed una serie di misure concrete immediate per risollevare le condizioni di vita della popolazione palestinese a Gaza.

Secondo l'emittente, l'Egitto è disposto a svolgere un ruolo attivo una volta raggiunto un accordo, mentre appare scontata l'opposizione del presidente Abu Mazen che vedrebbe sfuggire la speranza di recuperare il controllo di Gaza.

