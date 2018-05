Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 12.19 17 maggio 2018 - 12:19

Il ministro del turismo israeliano Yariv Levin ha avvisato i propri cittadini di non visitare la Turchia a causa della crisi diplomatica in corso tra i due Paesi per i fatti di Gaza e l'espulsione dell'ambasciatore Eitan Naeh da Ankara.

"Vi avviso a non visitare la Turchia - ha detto il ministro, citato dai media - e lo stesso avrei dovuto dire prima dei recenti eventi". "Finché la Turchia ci tratta come sta facendo, non c'è ragione di recarci laggiù".

Ieri l'ambasciatore alla sua partenza da Istanbul è stato sottoposto, secondo Israele, "ad uno stretto controllo di sicurezza alla presenza deliberata dei media turchi".

Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, in un'intervista alla tv statale Trt Haber, sostiene la necessità di un'indagine indipendente sull'uccisione di oltre 60 manifestanti palestinesi. A suo dire Israele dovrebbe essere giudicato dal Tribunale penale internazionale dell'Aia per il "massacro" di Gaza.

Domani, intanto, i 57 Paesi membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) si riuniranno per un vertice straordinario a Istanbul in cui potrebbero essere prese iniziative comuni contro Israele.

