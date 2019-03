Resta anche oggi elevata la tensione fra Israele e Hamas, dopo che nella notte due razzi sono stati lanciati dalla Striscia verso la vicina città israeliana di Ashkelon. I sistemi di difesa, secondo il portavoce militare, sono riusciti ad intercettarli.

L'aviazione israeliana, da parte sua, ha colpito un campo di addestramento militare di Hamas a Rafah, a sud di Gaza. Non si ha notizia di vittime. Un portavoce dell'esercito israeliano, citato dal sito del quotidiano Haaretz, ha confermato i raid aerei e ha precisato che tra gli obiettivi presi di mira vi sono una base militare e un sito per la produzione di armi a Khan Yunis. Israele, ha aggiunto, ritiene Hamas responsabile per ogni atto ostile proveniente da Gaza.

Anche fonti palestinesi confermano che i raid hanno preso di mira una zona nelle vicinanze del porto di Khan Yunis.

I consigli municipali delle località israeliane vicine al confine con Gaza, così come nella regione centrale e settentrionale di Israele hanno aperto i rifugi in attesa di una risposta agli attacchi.

Ieri Israele ha inoltrato rinforzi militari a ridosso della Striscia.

