Le autorità giudiziarie di Gaza hanno avviato un'indagine assieme con medici patologi per accertare le cause della morte di Layla al-Ghandour, la neonata di otto mesi deceduta il 14 maggio durante i sanguinosi scontri al confine fra Gaza e Israele.

Lo ha detto all'agenzia di stampa italiana ANSA il portavoce del ministero della sanità di Gaza Ashraf al-Qidra. In questo modo si cerca di stabilire se la bimba sia morta per aver inalato gas lacrimogeni, come ha sostenuto in un primo momento la famiglia, o per preesistenti problemi medici. Al momento non è noto se e quando i risultati di questa indagine saranno pubblicati.

La piccola al-Ghandour, ha aggiunto il portavoce, resta comunque inclusa nella lista del ministero della sanità relativa ai "martiri" palestinesi - finora 120 nomi - rimasti uccisi durante incidenti sviluppatisi lungo il confine con Israele dal 30 marzo. Il portavoce ha così smentito informazioni di stampa apparse nei giorni scorsi secondo cui la bambina sarebbe stata rimossa da quella lista.

