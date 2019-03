Il premier Benyamin Netanyahu ha messo in guardia Hamas che Israele non esiterà a lanciare "un'operazione su larga scala" a Gaza se continuano le "provocazioni" lungo il confine.

Parlando alla riunione di governo a Gerusalemme, Netanyahu ha detto di sapere che dietro gli ultimi disordini lungo il confine ci sono "fazioni di farabutti" ma che questo "non esenta Hamas", che ha le redini del comando nella Striscia, dalle responsabilità.

"Ho sentito gente a Gaza sostenere che durante una campagna elettorale - ha spiegato riferendosi al voto del 9 aprile in Israele - un'operazione su larga scala è fuori questione. Suggerisco ad Hamas di non contarci molto. Faremo qualsiasi cosa occorra per far tornare la pace e la quiete nelle comunità israeliane attorno Gaza e nel sud del paese".

