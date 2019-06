Sono 10 i candidati ammessi alla corsa per la successione a Theresa May alla leadership del Partito Conservatore britannico e, a seguire, di premier del Regno Unito. Il favorito è l'ex ministro degli Esteri Boris Johnson.

Il Comitato 1922, organismo di base del gruppo conservatore alla Camera dei Comuni e arbitro delle contese per la leadership, ha validato, oltre quella di Johnson, le candidature dei altri 9 aspiranti sostenuti in partenza da almeno 8 deputati.

In gara ufficialmente ci sono quindi anche Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Andrea Leadsom, Dominic Raab, Matt Hancock, Rory Stewart, Esther McVey e Mark Harper.

Resta fuori invece Sam Gimah, unico sostenitore di un secondo referendum sulla Brexit, non in grado di raccogliere il sostegno minimo di 8 colleghi deputati per entrare in lizza.

Tutti pronti ora ad affrontare le votazioni dei colleghi parlamentari a eliminazione successiva destinate a scattare giovedì 13 per poi proseguire dal 18 al 22 prima di arrivare all'ultimo atto: il ballottaggio fra i 2 superstiti più suffragati affidato al voto postale dei 160'000 iscritti duri e puri del partito, con l'annuncio del vincitore (o vincitrice) previsto nel giro d'un mese per la settimana del 22 luglio.

