Quindici migranti sono stati trovati nascosti nel retro di un camion nel sud-ovest dell'Inghilterra (Wiltshire) e sono stati fermati con l'accusa di ingresso illegale nel paese.

Lo rende noto la Cnn, ricordando che proprio nel sud dell'Inghilterra c'era stato il tragico ritrovamento di 39 profughi vietnamiti morti soffocati in un container.

L'autista del camion trovato oggi, un cittadino irlandese di 50 anni, è stato arrestato, ha riferito la polizia locale. I migranti hanno tra i 16 ed i 30 anni ma le loro nazionalità non sono ancora state accertate. Solo uno di loro è stato portato in ospedale per precauzione, ma in seguito dimesso.

Il sovrintendente del Wiltshire, Steve Cox, ha ringraziato il cittadino che ha segnalato il camion sospetto, "grazie a cui questo incidente è stato risolto rapidamente e in sicurezza" per tutti i profughi. Ed ha aggiunto, riferendosi proprio al tir su cui viaggiavano i 39 vietnamiti: "Comprendo perfettamente che i recenti fatti tragici accaduti nel Paese faranno crescere interesse e preoccupazione per quanto accaduto oggi".

