Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2018 20.18 30 giugno 2018 - 20:18

Decine di migliaia di persone hanno manifestato per le strade di Londra per celebrare il 70esimo anniversario del servizio sanitario nazionale (NHS, National Health System) e chiedere la fine dei tagli del governo al servizio sanitario.

Con in mano cartelli con la scritta "I tagli lasciano cicatrici", "Per le persone che non hanno profitti" e "Democrazia o potere corporativo", i manifestanti si sono poi fermati davanti a Downing Street per chiedere le dimissioni della premier Theresa May, riferisce il "Guardian" online.

Poco dopo il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn si è rivolto al corteo - secondo gli organizzatori c'erano almeno 40mila partecipanti - chiedendo la fine delle privatizzazioni, la chiusura del mercato interno affinché il personale non sia più subappaltato a società private e che l'assistenza sociale sia adeguatamente finanziata.

