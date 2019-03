Ennesimo accoltellamento mortale a Londra, dove ancora una volta a cadere sotto i colpi di un'aggressione di strada è stato un giovane di un quartiere periferico.

L'episodio questa volta è avvenuto a Leyton, nella zona est della capitale britannica, come ha riferito Scotland Yard precisando di aver avviato un'indagine per omicidio volontario. La vittima aveva poco più di 20 anni, secondo la BBC. Soccorso per strada verso le 16.30 locali (le 17.30 in Svizzera) è stato dichiarato morto sul posto subito dopo le 17.00 (le 18.00 in Svizzera).

La vicenda è destinata a ravvivare il dibattito sull'impennata di questo tipo di violenze registrata nel Regno negli ultimi anni, con un raddoppio in particolare degli accoltellamenti, concentrati nelle periferie urbane, fra i giovani e fra le minoranze etniche.

Neuer Inhalt Horizontal Line