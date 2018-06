Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 20.43 18 giugno 2018 - 20:43

Nuova pesante sconfitta del governo May alla Camera Alta sulla legge quadro per la Brexit.

I Lord hanno infatti riproposto oggi, nel ping pong fra i due rami del Parlamento britannico, un emendamento che mira a garantire alle Camere un "voto significativo" sull'esito dei negoziati con Bruxelles in grado di bloccare un eventuale divorzio 'no deal'.

Il governo aveva presentato un testo in cui riconosceva al Parlamento il diritto di dire la sua sui negoziati, senza dare indicazioni vincolanti. Ma è stato battuto con 354 voto a 235.

Ora la questione dovrà quindi tornare alla Camera dei Comuni, che ha già cancellato una dozzina di altri emendamenti approvati in precedenza dai Lord in funzione di freno a una possibile 'hard Brexit'. E che tuttavia su questo specifico punto potrebbe far mancare la maggioranza a Theresa May, data l'aperta contrarietà al testo di 'compromesso' da parte non solo delle opposizioni, ma pure di una pattuglia di deputati Tory ribelli guidati dall'ex attorney general Dominic Grieve, convinti di essere statI 'traditi' al riguardo dalla premier.

Neuer Inhalt Horizontal Line