Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 15.34 25 febbraio 2018 - 15:34

Gb: Camilla in campo per i libri, leggeteli ai vostri figli (foto d'archivio).

Sempre più accettata in Gran Bretagna nel suo ruolo di consorte dell'erede al trono, Camilla Parker-Bowles prende carta e penna per pubblicare una perorazione in favore dell'educazione dei figli alla lettura e alla conoscenza dei libri in occasione del World Book Day.

In un articolo scritto per il Sunday Express, la duchessa di Cornovaglia, seconda moglie del principe Carlo dopo Diana, invita i genitori del Regno a leggere qualche pagina ai propri figli piccoli ogni giorno, per "guidarli in un viaggio di scoperte".

Camilla ricorda con gratitudine come, da bambina, suo padre leggesse per lei qualcosa ogni sera. "Quelle sere mi hanno trasmesso un amore per la lettura durato tutta la vita e hanno fatto sì che io condividessi la stessa passione coi miei figli e ora coi miei nipoti".

La duchessa non nega che i libri possano sembrare ad alcuni "old fashion", in un mondo "dominato talvolta da troppi schermi e troppe informazioni" spicciole. Ma in realtà - nota - restano un patrimonio prezioso per nutrire l'anima e l'intelligenza degli adulti e "specialmente dei bambini".

