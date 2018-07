Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 17.23 09 luglio 2018 - 17:23

Il governo di Theresa May è sprofondato "nel caos" sulla Brexit, è "incapace di raggiungere un accordo" con l'Ue e deve "cedere il passo". Lo afferma il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, evocando un cambio della guardia a favore del Labour.

Corbyn ridicolizza la nuova piattaforma sulla Brexit di May, sostenendo che non fa chiarezza su nessuno dei punti chiave, non garantisce un confine aperto in Irlanda e lascia il Paese "prigioniero della guerra civile Tory", come confermano le dimissioni di queste ore.

Neuer Inhalt Horizontal Line