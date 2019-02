Dimettetevi e accettate la prova del voto consentendo elezioni suppletive nei vostri collegi.

È la sfida lanciata via Twitter dal leader laburista britannico, Jeremy Corbyn, agli otto deputati usciti dell'ala destra del suo partito protagonisti in questi giorni di una scissione a cui hanno nel frattempo aderito - in attesa di altri possibili transfughi - anche tre deputate Tory pro Remain uscite dal loro partito in dissenso da Theresa May.

Secondo Corbyn, gli otto - che contestano fra l'altro la sua svolta a sinistra e la sua linea di compromesso sulla Brexit, oltre a denunciare fenomeni di antisemitismo nel Labour - "hanno abbandonato la piattaforma politica con cui erano stati eletti" nel 2017. E quindi "la cosa più democratica da fare" sarebbe di tornare di fronte agli elettori ormai come esterni al partito di origine per affrontare nuovi candidati laburisti.

Gli scissionisti ex Labour comunque al momento non mostrano di voler rimettere in discussione i loro seggi ai Comuni, dove hanno formato un cosiddetto Gruppo Indipendente assieme alle tre fuoriuscite Tory senza escludere di poter cercare di dar vita in futuro a un partito di centro moderato come una terza forza più strutturata.

Un'iniziativa, favorevole fra l'altro a un referendum bis sulla Brexit, in cui sperano di poter coinvolgere altri: secondo i media qualche laburista scontento (come Ian Aiustin) starebbe pure valutando la cosa, mentre due ex ministri conservatori filo Ue, Dominic Grieve e Justine Greening, hanno detto d'essere pronti a loro volta ad aderire al nuovo progetto se Theresa May non riuscirà a evitare una Brexit senz'accordo (no deal).

