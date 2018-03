Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, attacca nel Question Time settimanale la premier conservatrice Theresa May sulle "collusioni" britanniche con l'Arabia Saudita, accusata di bombardamenti indiscriminati nella guerra in Yemen.

Succede alla Camera dei Comuni nel giorno dell'arrivo a Londra del rampante principe ereditario 32enne Mohammed bin Salman, vicepremier e ministro della Difesa, per un'importante visita di tre giorni.

Corbyn chiede a May di sospendere le colossali forniture di armi a Riad e chiede provocatoriamente alla premier se solleverà nell'incontro con il principe il tema dei diritti violati delle donne saudite alla vigilia della festa dell'8 marzo.

May replica accusando il leader laburista di "paternalismo maschile" per il richiamo all'8 marzo. Poi, nel merito, rivendica di aver ottenuto grazie ai buoni rapporti con Riad l'apertura di un accesso "umanitario" nello Yemen, sostiene che la (lucrosa) alleanza con i sauditi "ha salvato vite umane" ed elogia "le riforme" annunciate dal giovane principe.

Ma le contestazioni in parlamento, affiancate da proteste di piazza a Londra, non si spengono. E il deputato indipendentista scozzese dell'Snp Malcolm McDonald sollecita la premier a chiedere la scarcerazione dello scrittore dissidente saudita Raif Badawi. Un invito di fronte al quale May risponde genericamente di averlo già fatto senza attendere la visita di oggi e comunque di voler sollevare "alcuni casi".

