Aggressione con coltello in un supermercato a Penygraig (GB)

Una donna è stata arrestata dopo aver aggredito oggi pomeriggio diverse persone con un coltello in un supermercato del borgo di Penygraig, nell'ex distretto minerario britannico di Rhondda Valley, nel Galles del sud, uccidendo un anziano e ferendo altri tre uomini.

Lo ha reso noto in serata la South Wales Police, precisando che è stata aperta un'indagine, ma che al momento nessun altra persona è ricercata e non vi sono ulteriori pericoli per la comunità.

L'antiterrorismo non risulta coinvolta e alcuni media locali ipotizzano un raptus di follia, anche se la polizia non fa riferimento per ora ad alcuna ipotesi di movente.

La donna arrestata ha 29 anni ed è di Porth, un paese vicino a Penygraig. I testimoni hanno raccontato di momenti di panico e scene di sangue fra gli scaffali del negozio, un supermarket della catena Co-op soggetto come nel resto del Regno Unito ad accessi contingentati a causa delle cautele previste dal lockdown in vigore per l'emergenza coronavirus.

