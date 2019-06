Restano in tre in gara per la successione a Theresa May come leader dei conservatori e prossimo premier britannico: Boris Johnson, con 157 voti, Michael Gove, con 61, Jeremy Hunt, con 59, tutti della leva dei 50enni e provenienti dall'élite di Oxford.

Eliminato invece Sajid Javid, figlio d'immigrati pachistani. Lo ha stabilito il quarto turno delle votazioni del gruppo parlamentare. Nel pomeriggio è in agenda un quinto round destinato a determinare i due che si contenderanno poi il ballottaggio finale fra gli iscritti del partito.

Neuer Inhalt Horizontal Line