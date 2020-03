Flybe era già in difficoltà da tempo.

La compagnia aerea a basso costo britannica Flybe, una delle più grandi del paese, è collassata questa mattina sotto il peso di costanti bilanci in rosso: tutti i voli sono stati cancellati.

In un comunicato pubblicato online la società ha invitato i passeggeri che avevano prenotato voli per oggi a non recarsi all'aeroporto.

Secondo una fonte anonima della compagnia citata dalla Bbc l'impatto del coronavirus sul settore dei trasporti aerei ha contribuito a far precipitare la situazione. Da parte sua, Flybe non cita mai il virus nella nota pubblica online limitandosi ad annunciare che da oggi è in amministrazione controllata.

Con oltre 2'000 dipendenti, la compagnia aerea basata a Exeter (Devon) era stata acquistata l'anno scorso da un consorzio a cui partecipa anche Virgin Atlantic: prima dell'acquisizione Flybe perdeva circa 20 milioni di sterline l'anno (circa 24,5 milioni di franchi) e già a gennaio aveva evitato la chiusura per un soffio.

