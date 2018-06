Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 17.36 19 giugno 2018 - 17:36

Ancora un lieto evento nella Royal Family britannica: Zara Phillips, 37 anni, figlia nata dal primo matrimonio della principessa Anna (secondogenita della regina), ha dato oggi alla luce una bambina in una clinica del Gloucestershire, in Inghilterra.

Lo ha annunciato un portavoce di palazzo precisando che la mamma e la piccola stanno bene.

Per Zara, sposata con Mike Tindall, leggenda del rugby inglese ed ex capitano della nazionale, si tratta della seconda figlia dopo Mia Tindall, che ha ora 4 anni. Per la regina e il principe Filippo è invece la settima bisnipote. La neonata è ora 19esima nella linea di successione al trono, dopo la sorella maggiore e la madre.

Zara, che aveva sfoggiato in pubblico il pancione al matrimonio del cugino Harry con Meghan Markle, un mese fa, ha alle spalle un brillante curriculum di sportiva: appassionata di cavalli al pari del padre Mark Philips, marito divorziato di Anna, è stata come lui in particolare campionessa di equitazione e vanta un titolo mondiale e una medaglia d'argento olimpica conquistata a Londra nel 2012.

