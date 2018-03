Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 febbraio 2018 - 21:56

Una forte esplosione è avvenuta stasera nella città di Leicester (Inghilterra centrale), in particolare nella zona di Hinckley road. La polizia e i vigili del fuoco accorsi sul luogo parlano di "incidente grave".

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'esplosione, che sembra sia avvenuta in un negozio, distruggendo l'intero edificio. Si cercano eventuali vittime - non ci sono conferme ufficiali -, hanno detto i servizi di emergenza, citati dalla BBC e da altri media.

