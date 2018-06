Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 12.33 26 giugno 2018 - 12:33

Grave incidente stradale oggi nella contea inglese del Cambridgeshire, in Gran Bretagna, dove in uno scontro fra un autobus e un camion sono rimaste ferite almeno 15 persone, alcune delle quali in modo grave.

Lo riportano i media locali citando fonti di polizia e del servizio ambulanze.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero di soccorso. I feriti sono stati portati all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge, al Queen Elizabeth Hospital, nel Norfolk, e al Peterborough City Hospital. La polizia indaga per stabilire le cause dell'accaduto.

