Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 7.41 16 febbraio 2018 - 07:41

Manifestazione ieri a Londra per chiedere giustizia per le vittime del rogo alla Grenfell Tower.

Tre grandi manifesti per chiedere giustizia per le vittime del rogo del 14 giugno 2017 nella Grenfell Tower, a Londra, sono stati portati ieri nelle strade della capitale britannica da altrettanti camion.

L'iniziativa è stata ispirata da 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri', il film candidato all'Oscar che racconta la battaglia di una madre per sollecitare la polizia ad individuare e arrestare l'assassino di sua figlia.

Ad organizzarla, riferisce Bbc News online, è stato il gruppo 'Justice 4 Grenfell', che ha fatto scrivere sui manifesti con sfondo rosso le scritte: "71 morti", "E ancora nessun arresto", "Come mai?".

La polizia di Londra ha affermato che le indagini sull'incendio - in cui morirono anche due ragazzi italiani - sono ancora in corso e ancora non ci sono stati arresti.

I tre camion hanno iniziato a percorrere le strade di Londra sin dal primo mattino, alle 07.00, e sono passati in molti luoghi importanti della città, tra cui il Parlamento, il London Bridge e la cattedrale di St Paul.

Neuer Inhalt Horizontal Line