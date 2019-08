Blackout generalizzato oggi in diverse zone dell'Inghilterra e del Galles, nel Regno Unito, a causa di un guasto tecnico che ha coinvolto due dei principali generatori del Paese.

Lo rendono noto i media e lo conferma il gestore delle reti elettriche, National Grid Electricity System Operator, precisando tuttavia che nel frattempo "il problema è stato risolto".

Il blackout ha riguardato parte delle regioni orientali dell'Inghilterra, inclusi alcune aree di Londra, alcune contee sudoccidentali e delle Midlands e il territorio gallese. Vi sono state interruzioni lungo alcune linee ferroviarie e intoppi in alcuni aeroporti secondari come quello di Newcastle, ma non nei principali scali londinesi.

Gli sbalzi dell'elettricità hanno causato qualche difficoltà anche in alcuni ospedali come quello di Ipswich.

Nella capitale sono stati segnalati invece alcuni semafori fuori uso. E in vari luoghi pubblici il salto di corrente ha fatto scattare i sistemi d'allarme. In totale, stando alle prime testimonianze, il problema è durato una quindicina di minuti.

Non è ancora chiara la causa dell'incidente, ma il National Grid Electricity System Operator fa riferimento a questioni tecniche. L'episodio è avvenuto mentre su una parte della Gran Bretagna incombeva una perturbazione con venti piuttosto forti e scrosci violenti di pioggia a sprazzi.

Neuer Inhalt Horizontal Line