Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 11.04 02 marzo 2018 - 11:04

Sono 2640 le persone che potranno assistere, nel territorio del Castello di Windsor, all'arrivo e alla partenza degli sposi in occasione delle nozze reali del 19 maggio fra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle.

Lo annuncia Kensington Palace, confermando la decisione della coppia di coinvolgere "il pubblico" per condividere "un momento di divertimento e di gioia" e precisando che fra loro vi saranno 1200 persone comuni invitate "da ogni angolo del Regno Unito".

In una nota di ulteriori dettagli sul matrimonio, si precisa che fra questi 2640 vi saranno anche 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali, 610 persone che vivono e lavorano nell'area del Castello di Windsor, 530 dipendenti della Casa reale.

Non si tratta, in ogni caso, della più ristretta cerchia di ospiti che saranno invitati alla cerimonia religiosa e al successivo ricevimento, i cui nomi non sono ancora noti.

