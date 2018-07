Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 luglio 2018 19.32 01 luglio 2018 - 19:32

Una bambina è morta in Inghilterra, scaraventata in aria da quello che sembra lo scoppio accidentale di uno scivolo gonfiabile in una località balneare.

Il parco giochi, scrive la BBC, sorge accanto alla spiaggia a Gorleston, nella contea di Norfolk, nell'est dell'Inghilterra sul Mare del Nord. Spiaggia e parco giochi affollati in una domenica di sole e di caldo torrido insolito per l'Inghilterra. La bambina è stata trasportata in ospedale ma è morta per le ferite che ha riportato. La polizia ha transennato la spiaggia.

