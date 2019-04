Il famoso orsetto Winnie the Pooh (foto d'archivio)

È stato circoscritto, ma ha lasciato danni l'incendio che per tutta la notte ha imperversato in Gran Bretagna nel cosiddetto bosco di Winnie the Pooh.

Si tratta della Ashodown Forest, territorio verde della contea dell'East Sussex (Inghilterra meridionale) a cui lo scrittore Alan Alexander (A.A.) Milne si ispirò per ambientare le storie del celebre orsetto, divenuto popolarissimo fra i bambini di mezzo mondo anche nella versione in cartoni animati.

Secondo i vigili del fuoco, il rogo - che ha devastato circa 20 ettari di bosco nell'area di Kingstanding - non ha avuto origine dolosa. Sono occorse comunque ore di lavoro da parte di sei squadre di pompieri per riuscire a contenerne la portata.

L'allarme è stato dato a tarda sera, ma Andrew Gausden, un portavoce dei servizi di emergenza locali, ha detto alla Bbc di ritenere che il primo focolaio possa essersi acceso qualche ora prima. A facilitare il divampare delle fiamme le condizioni del sottobosco: secco malgrado qualche pioggia recente.

