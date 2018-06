Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 giugno 2018 18.14 16 giugno 2018 - 18:14

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella prestigiosa scuola d'arte di Glasgow, in Scozia, proprio quando erano appena terminati i costosi lavori di ristrutturazione dei danni di un altro devastante incendio quattro anni fa.

Il rogo ha cominciato a diffondersi nelle aule della Mackintosh School of Art attorno alle 23.20 quando, per fortuna, nell'edificio non c'erano studenti. Si è poi propagato nel nightclub del campus e in una sala concerti, entrambi gravemente danneggiati. Ma al momento non ci sono né vittime né feriti.

Impressionanti le immagini diffuse dalle tv locali e su Twitter che mostrano l'edificio, realizzato tra il 1897 e il 1899 su progetto di Charles Rennie Mackintosh, completamente avvolto dalle fiamme e un enorme nuvola di fumo alzarsi in cielo. Per precauzione sono state evacuate 27 persone dagli edifici circostanti.

Oltre 120 i pompieri impegnati a domare l'incendio, che è durato tutta la notte, con nove camion e quattro scale per raggiungere i punti più alti. Secondo i vigili del fuoco, il tetto e i pavimenti della scuola "sono andati completamente distrutti". E la first minister, Nicola Sturgeon, ha parlato di "un incendio molto più devastante di quello di quattro anni fa".

La Scuola d'Arte è uno dei maggiori esempi di art nouveau scozzese, oltre che l'opera maggiore dell'architetto che la realizzò. I lavori di ristrutturazione dopo l'incendio del 2014 erano costati ben 35 milioni di sterline e la famosa biblioteca non aveva ancora riaperto. Sturgeon ha subito offerto "tutto il sostegno necessario". "Ho il cuore spezzato. È una giornata molto triste per la città di Glasgow", ha commentato ringraziando i vigili del fuoco per il loro lavoro.

Neuer Inhalt Horizontal Line