Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 16.29 13 luglio 2018 - 16:29

Ergastolo con detenzione effettiva minima di 25 anni prima di poter chiedere la libertà sulla parola per Husnain Rashid, accusato di aver incoraggiato potenziali 'lupi solitari' a cercare di colpire il principino George, figlio di William e Kate, fuori da scuola.

Ergastolo con detenzione effettiva minima di 25 anni prima di poter chiedere la libertà sulla parola.

È questa la pena inflitta ad Husnain Rashid, 32enne britannico di fede musulmana accusato di essere simpatizzante dell'Isis e d'aver incoraggiato mesi fa potenziali 'lupi solitari' a cercare di colpire il principino George, figlio di William e Kate, fuori da scuola.

La sentenza è arrivata oggi di fronte a una corte del Regno dopo che l'imputato aveva cambiato due mesi fa clamorosamente la sua iniziale dichiarazione d'innocenza riconoscendosi colpevole.

Rashid, gommista, ma pure ex insegnante in una scuola islamica residente nel Lancashire, si sarebbe nascosto dietro il canale online 'Lone Mujahid' per sollecitare all'azione giovani aspiranti jihadisti solitari.

Fra i suoi 'suggerimenti' - comunicati attraverso il servizio di messaggistica Telegram - anche quello d'avvelenare con una siringa gelati confezionati in un qualche supermercato e indicazioni su alcuni stadi potenziali bersagli di attentato, sia nel Regno Unito sia altrove.

Neuer Inhalt Horizontal Line