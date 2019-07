Tappa in Irlanda del Nord, dopo la Scozia e il Galles, nel giro d'esordio da premier di Boris Johnson nelle nazioni 'minori' del Regno, tutte inquiete - in proporzione superiore all'Inghilterra - di fronte alla prospettiva di una Brexit no deal.

Opzione che egli insiste di non volere, ma che non esclude se l'Ue non accetterà - come finora non accetta - di rinegoziare un accordo di divorzio senza la clausola del backstop sul confine aperto irlandese.

Arrivato a Belfast ieri sera, il nuovo inquilino di Downing Street ha partecipato a una sessione dei colloqui appena ripresi per cercare di ricomporre, dopo due anni di stallo e di vuoto di potere, il governo locale nordirlandese di unità nazionale. Non prima di aver incontrato separatamente le leader delle due controparti chiave: l'unionista Arlene Foster (Dup) e la repubblicana Mary Lou McDonald (Sinn Fein). Johnson ha ribadito che la Brexit ci sarà il 31 ottobre, ma ha assicurato di voler garantire "lo spirito e la lettera degli accordi di pace del Venerdì Santo" e quindi un confine Belfast-Dublino senza barriere. Ha poi promesso rispetto della devolution e l'impegno a fare "di tutto" per aiutare un accordo di governo locale.

McDonald e lo Sinn Fein hanno tuttavia espresso scetticismo sulla "imparzialità" del premier Tory, tenuto conto della vitale alleanza organica col Dup da cui non può prescindere - come Theresa May prima di lui - per sostenersi almeno sulla carta su una maggioranza nel Parlamento britannico di Westminster.

