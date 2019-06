Il leader laburista briottanico Jeremy Corbyn ha denunciato oggi "le prove schiaccianti dei crimini di guerra" commessi dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita nella guerra dello Yemen

Corbyn ha pure ricordato le accuse rivolte dall'ONU al principe ereditario Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, rinfacciando al governo Tory di continuare malgrado tutto ciò a "pompare" miliardi di sterline in armi verso Riad.

"Il Regno Unito fornisce armamenti per oltre 4,5 miliardi usate per attacchi indiscriminati sui civili costati la vita nello Yemen a 200'000 persone", ha affermato il leader laburista rivolgendosi alla premier uscente Theresa May nel Question Time ai Comuni e chiedendo lo stop di tali forniture dopo la recente sentenza di primo grado d'un tribunale di Londra favorevole al ricorso di un gruppo pacifista.

"Noi lavoriamo con i partner internazionali e l'Onu proprio per mettere fine alla guerra" nello Yemen, ha replicato la May, bollando Corbyn come inadatto a fare il premier per il suo atteggiamento passato o presente verso la Russia, l'Iran o la guerriglia nordirlandese.

