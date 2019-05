La premier britannica Theresa May ha silurato il ministro della Difesa Gavin Williamson, accusato di essere all'origine delle notizie sulla decisione di Londra di consentire una partecipazione del colosso cinese Huawei al sistema di telecomunicazione 5G.

Al suo posto ha nominato a tambur battente una donna, Penny Mordaunt. Mordaunt, 46 anni, era finora ministra per la Cooperazione Internazionale. Anche lei, come il collega appena defenestrato, ha fama di falco ed è considerata fra i più decisi sostenitori della Brexit all'interno dell'attuale governo Tory.

Williamson, rampante quanto controverso, è stato riconosciuto colpevole dell'indiscrezione sulla base di un'inchiesta interna; e la premier ha fatto sapere d'aver "perso fiducia" in lui.

Ministro della Difesa dal 2017, il 42enne Williamson aveva ricoperto in precedenza il ruolo di capogruppo (chief whip) Tory alla Camera dei Comuni.

Si tratta del secondo ministro della Difesa sostituto nel governo May a causa di un scandalo dopo Michael Fallon, caduto in precedenza sull'onda di sospetti di molestie sessuali. E dell'ennesimo cambio di poltrona di un gabinetto che ha visto saltare in due anni scarsi - anche sullo sfondo delle divisioni sulla Brexit - una ventina di esponenti.

