Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2018 8.02 24 giugno 2018 - 08:02

Un altro ragazzino è caduto a Londra sotto i colpi di coltello inferti da coetanei: questa volta la vittima è un 15enne di Romford, un sobborgo nordorientale di Londra a circa 27 chilometri dalla capitale.

L'omicidio è avvenuto ieri sera davanti al locale centro sociale durante una lite tra giovani che avevano appena partecipato a una festa di compleanno. La polizia ha già reso noto che tre teenager sono stati arrestati. Per il 15enne non c'è stato niente da fare; è morto sul posto in seguito alle ferite riportate.

