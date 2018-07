Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2018 16.59 15 luglio 2018 - 16:59

"Voglio dire al popolo britannico che io vado a Bruxelles non per fare compromessi, ma per combattere per il nostro interesse nazionale". Lo scrive su Faceboook la premier Theresa May, tornando a difendere la sua nuova linea negoziale.

L'obiettivo è di rassicurare in particolare tutti coloro che hanno votato in favore della Brexit e temono ora un 'cedimento'. "Noi lasceremo il Mercato Unico e l'Unione Doganale", insiste fra l'altro la premier, promettendo che il Regno Unito riavrà una politica commerciale, agricola delle pesca indipendenti, pur puntando a mantenere un'area di libero scambio con l'Ue per i "prodotti industriali e agricoli" e "una stretta cooperazione" sul fronte della sicurezza.

La premier ripete quindi che Londra smetterà di "versare vasti contribuiti" all'Ue e destinerà le risorse risparmiate per finanziare "piani a lungo termine" per la sanità nazionale. E torna a chiedere al Paese di "unirsi" dietro la sua strategia, al di fuori della quale - avverte - il Regno "rischia di non avere nessuna Brexit".

