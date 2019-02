Il governo britannico conferma il suo "impegno assoluto" per il rispetto dell'accordo di pace del Venerdì Santo e per il mantenimento di un confine senza barriere fra Irlanda del Nord e Irlanda anche dopo la Brexit.

Lo ha detto la premier Theresa May in un discorso a Belfast di fronte al business locale, insistendo di voler peraltro con l'Ue un accordo di divorzio in grado d'avere "un vasto sostegno" a Westminster. E di puntare a tal fine a "cambiamenti" del contestato meccanismo del backstop, non alla sua completa eliminazione.

