Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 14.49 06 giugno 2018 - 14:49

La premier britannica Theresa May (foto d'archivio)

Theresa May sulla difensiva, oggi, all'ora delle domande ai Comuni, incalzata sulla Brexit dal leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn.

La premier Tory è parsa in particolare in difficoltà quando Corbyn le ha chiesto della mancata pubblicazione della promessa road map dettagliata sugli obiettivi negoziali britannici riguardanti le future relazioni con Bruxelles dopo il divorzio: la cosiddetta White Paper, rinviata giusto in questi giorni a data da destinarsi.

Sul punto May ha svicolato, insistendo che la White Paper sarà pubblicata, ma rifiutandosi di dire anche orientativamente quando. Poi ha cambiato discorso e ha risposto all'accusa rivolta da Corbyn al suo governo di aver fatto impantanare il negoziato con l'Ue a causa delle divisioni interne fra i conservatori, sfidandolo a escludere a sua volta solennemente ogni ipotesi di referendum bis sulla Brexit (invocata apertamente dall'opposizione interna al Labour). Quindi ha rassicurato i 'brexiteer' di casa sua ribadendo di considerare "nessun accordo con Bruxelles meglio di un cattivo accordo".

