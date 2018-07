Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 luglio 2018 22.01 14 luglio 2018 - 22:01

Il presidente americano Donald Trump si è rilassato nel suo resort golfistico di Turnberry, in Scozia, mentre a Edinburgo 10'000 persone protestavano contro la sua politica.

Almeno diecimila persone hanno sfilato oggi nel centro di Edimburgo, sorvolato dall'ormai iconico pallone "Baby-Donald", per manifestare contro la visita di Donald Trump in Scozia.

Il resort golfistico di Turnberry, dove il presidente americano si è rilassato da padrone di casa, è stato lambito dalla protesta e sorvolato da un militante di Greenpeace, ancora senza volto e che la polizia cerca di identificare, su parapendio a motore.

Anche la "first minister" scozzese, Nicola Sturgeon, ha sottolineato la sua contrarietà a Trump, disertando il suo arrivo all'aeroporto di Prestwick sull'Air Force One, preferendo prendere invece parte, da aperta sostenitrice dei diritti Lgbt, alla marcia del Gay Pride a Glasgow. Al suo posto il governo di Londra ha inviato ad accogliere il presidente americano il ministro per la Scozia, David Mundell.

A Edimburgo le migliaia di manifestanti si sono radunate nel parco dei Meadows al grido di "No a Trump. No agli Stati Uniti razzisti". Sopra di loro è stato sospeso a fluttuare nell'aria il pallone di 6 metri col "Baby-Donald" in pannolino e imbronciato, diventato simbolo delle proteste anti-Trump in Gran Bretagna.

Trump, dopo gli incontri di ieri con la regina Elisabetta e con la premier Theresa May, accompagnati da una grande manifestazione anti-Trump a Londra, oggi si è concesso un giorno di "vacanza" nel lussuoso resort di sua proprietà a sud-ovest di Glasgow. Nel green non ha potuto evitare in lontananza un coro di "buuu" dei contestatori, che hanno dato vita al picnic di protesta fuori dal perimetro della proprietà di Turnberry, controllata a vista dai cecchini appostati su apposite impalcature.

Sopra l'albergo è quindi passato il misterioso parapendista, che protestava contro la politica negazionista di Trump nei confronti dei cambiamenti climatici. Ben Stewart, portavoce di Greenpeace, ha detto alla BBC che l'episodio non ha costituito alcun pericolo per il presidente e che la polizia era stata preavvertita una decina di minuti prima. "Pensiamo sia importante che lo stesso presidente abbia visto un contestatore dal vivo", ha detto Stewart.

Ora la polizia, che aveva dichiarato fin dall'inizio l'obiettivo di mantenere un equilibrio fra il diritto alla sicurezza del presidente statunitense e del suo entourage e quello al pacifico dissenso e alla protesta, sta cercando di identificarlo. Un esponente della polizia, Mark Williams, ha infatti spiegato alla BBC che "ci sono strutture armate che proteggono il presidente, dal Secret Service alla stessa polizia britannica, e "chi viola la sicurezza che circonda il presidente si mette in grande pericolo". In questo caso non c'è stata alcuna minaccia alla sua sicurezza, ma si tratta comunque di un fatto grave".

A Londra, intanto, due persone, un uomo e una donna, sono stati arrestati dalla polizia a una manifestazione in favore di Trump e per il rilascio dell'attivista di ultradestra e attivista anti-Islam britannico Tommy Robinson.

