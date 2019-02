Addio a Gordon Banks, il portiere campione del mondo nel 1966 con l'Inghilterra: aveva 81 anni. La notizia della morte è stata pubblicata da tutti i media britannici.

Banks difese per 73 volte la porta della Nazionale inglese, in campionato giocò con lo Stoke City e il Leicester. Nel 1972 la sua carriera venne bruscamente interrotta dopo che le conseguenze di un incidente automobilistico gli impedirono di vedere da un occhio. Storica la sua parata su colpo di testa di Pelè ai campionati mondiali in Messico nel 1970.

