Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 14.57 08 luglio 2018 - 14:57

Sul caso Skripal, il dito del governo di Londra resta puntato contro la Russia. Ma su quello della coppia britannica (Dawn Sturgess e Charlie Rowley) contaminata forse accidentalmente, il tono del ministro dell'Interno, Sajid Javid, si fa più prudente.

Niente nuove sanzioni "per ora", fa sapere Javid, pur ribadendo la convinzione che in entrambi gli episodi l'avvelenamento sia stato causato da un agente nervino Novichok, di un tipo sperimentato 20-30 anni fa in laboratori militari sovietici.

"Non vogliamo anticipare le conclusioni delle indagini sull'incidente" occorso alla coppia britannica, ha detto oggi Javid, visitando sia Salisbury - la cittadina in cui avvenne il tentato avvelenamento dell'ex spia Serghiei Skripal e di sua figlia - sia la vicina Amesbury, teatro di quanto accaduto a Rowley e alla Sturgess, oltre che di un falso allarme denunciato giusto ieri da un poliziotto.

Neuer Inhalt Horizontal Line