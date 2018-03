Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 16.30 19 marzo 2018 - 16:30

Più di 400 scuole sparse per l'Inghilterra hanno ricevuto nelle ultime ore email in cui si minacciava di far esplodere fantomatiche bombe se non fossero state pagate somme di denaro.

Lo riferisce la Bbc, citando fonti di polizia che trattano l'accaduto come un'ondata coordinata di falsi allarmi.

Fra gli istituti coinvolti, Bbc cita scuole dell'area di Londra, di Manchester, ma soprattutto dell'Inghilterra del nord, fra la Northumbria e il North Yorkshire. Alcune sono state sottoposte a evacuazione temporanea a scopo precauzionale, ma nulla è emerso di pericoloso.

