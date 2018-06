Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Compleanno senza festeggiamenti pubblici per il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta da ormai oltre sette decenni, che nella sua marcia verso il secolo di vita gira oggi la boa dei 97 anni. Lo sottolineano i media del Regno Unito.

Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato che il duca di Edimburgo, nato a Corfù nella famiglia Mountbatten come 'principe di Grecia e di Danimarca' il 10 giugno 1921, celebra questa giornata "in privato".

Ritiratosi dai numerosi impegni pubblici del passato nel settembre scorso, Filippo - popolare per il suo spirito pungente, anche a dispetto delle ricorrenti gaffe, e per la sua devozione alla causa della Royal Family, sempre un passo dietro la regina - è apparso da allora solo occasionalmente in eventi ufficiali.

Il 19 maggio, poche settimane dopo aver affrontato un intervento chirurgico all'anca, non è comunque mancato al matrimonio fra il nipote Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle al castello di Windsor, dove è stato visto un po' provato, ma camminare comunque senza ausilio nel tragitto fra l'automobile e la cappella di St. George. Mentre ieri non ha assistito con il resto della dinastia alla solenne parata denominata 'Trooping the colour' per i tradizionali festeggiamenti ufficiali differiti del compleanno della 92enne Elisabetta II, che in effetti cade il 21 aprile.

