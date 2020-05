Quarantena obbligatoria di 14 giorni confermata per tutti i visitatori che arriveranno o rientreranno nel Regno Unito a partire dall'8 giugno, anche senza sintomi.

Il via libera alla misura, già annunciata dal premier britannico Boris Johnson e che secondo il governo britannico mira ridurre il rischio di contagi di ritorno da oltreconfine del coronavirus dopo il calo del tasso d'infezione all'interno del Paese, è stato formalizzato oggi dalla ministra dell'Interno, Priti Patel, nella conferenza stampa quotidiana di Downing Street sull'emergenza.

Il provvedimento vale per chiunque arrivi sull'isola - in aereo, via mare, in treno o in auto - e da ogni Paese, Irlanda esclusa; l'unica ulteriore eccezione riguarderà per ora gli autisti di tir, i medici impegnati sul fronte del coronavirus e i lavoratori agricoli stagionali. Sarà riesaminato dal governo ogni 3 settimane sulla base del parere dei suoi consulenti scientifici. I visitatori dovranno indicare un luogo di residenza e un numero di telefono e saranno soggetti a controlli: sono ammesse sistemazioni in hotel, in casa propria, di familiari o di amici; in assenza di prenotazioni saranno le autorità a indicare un albergo.

Durante i 14 giorni, non si potrà uscire neppure per fare la spesa o gli acquisti essenziali che dovranno essere forniti da altri e non si potranno ricevere visite se non da parte di chi provvederà all'assistenza. Le guardie doganali potranno rifiutare l'ingresso nel Regno a chi non sia in condizione di rispettare queste regole, mentre per coloro che trasgrediranno una volta entrati sono previste multe da 1000 sterline.

"Mentre il mondo sta riemergendo da quello che speriamo sia stato il picco peggiore della pandemia, noi dobbiamo guardare alla sicurezza della popolazione britannica e ridurre il rischio di nuovi contagi attraverso i nostri confini", ha detto Patel, "queste misure mirano ad allontanare la minaccia di una seconda ondata devastante". "Sono fiduciosa che la maggioranza delle persone farà la cosa giusta e rispetterà queste misure, ma agiremo contro la minoranza che dovesse mettere in pericolo la sicurezza degli altri", ha ammonito.

