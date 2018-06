Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 giugno 2018

Intervento ambulatoriale agli occhi per la regina Elisabetta, operata oggi con successo di cataratta, come annunciato da un portavoce di Buckingham Palace.

La sovrana, 92 anni, era stata vista con gli occhiali da sole nelle sue ultime uscite pubbliche, ma non ha cancellato alcun impegno ufficiale. L'intervento, durato in tutto non più di 45 minuti, è molto comune, soprattutto fra le persone anziane. E consiste nell'applicazione di un cristallino artificiale al posto di quello naturale, quando questo è danneggiato e rende la visione opaca fino a poter condurre alla cecità. Elisabetta II è stata trattata nella clinica privata King Edward VII di Londra e subito dimessa. Di regola il pieno recupero della funzionalità degli occhi richiede fra 4 e 6 settimane, precisa la Bbc.

Nella famiglia reale britannica non è una prima volta. Nel 1995 si sottopose allo stesso intervento la popolare 'Queen Mum', madre di Elisabetta, che allora di anni ne aveva 94.

