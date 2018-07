Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 16.18 08 luglio 2018 - 16:18

Arrivano brutte notizie dai sondaggi per la premier britannica Theresa May .

Sorpasso laburista nelle intenzioni di voto in Gran Bretagna, sullo sfondo delle tensioni e delle voci di un altro possibile voto anticipato innescate dalla "svolta" negoziale in favore di una Brexit più soft annunciata dal governo conservatore di Theresa May.

A certificarlo è un sondaggio realizzato per il Mail on Sunday dall'istituto Survation, quello che per primo azzeccò il risultato del referendum sul divorzio dall'Ue di due anni fa e che ha poi indovinato pure l'esito delle elezioni del 2017.

I dati aggiornati indicano il partito di Jeremy Corbyn di nuovo oltre il 40%, due punti in più rispetto all'ultima precedente rilevazione, e quello della May in calo al 38 (meno 3%).

