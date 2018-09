Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 settembre 2018

L'antiterrorismo e i servizi segreti britannici hanno individuato anche un "terzo uomo" nelle indagini sul tentato avvelenamento nervino a base di Novichok compiuto a inizio marzo a Salisbury contro l'ex spia doppiogiochista russa Serghiei Skripal e sua figlia Yulia.

Lo scrive oggi il Daily Telegraph citando fonti anonime di apparato che lo indicano come un ufficiale del GRU, l'intelligence militare di Mosca, al pari degli altri due sospetti russi già accusati da Londra d'essere stati gli esecutori dell'attacco.

La presunta terza figura, di cui il giornale non rivela per ora l'identità, avrebbe svolto una perlustrazione esplorativa a Salisbury prima del blitz dei due "colleghi" incaricati di portare la sostanza chimica in Gran Bretagna e di condurre l'operazione per cercare di uccidere Skripal.

Questi ultimi due sono stati indicati dagli investigatori del Regno Unito con i nomi trascritti sui loro passaporti (ma ritenuti fittizi) di Ruslan Boshirov e Alexander Petrov. In seguito il sito Bellingcat ha scritto d'aver identificato Boshirov come il colonnello Anatoli Chepiga, veterano di guerra decorato dal Cremlino.

