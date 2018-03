Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 marzo 2018 17.14 08 marzo 2018 - 17:14

Un epilogo scontato, forse inevitabile, ma destinato a lasciare di nuovo ferite aperte. È morto, poche ore dopo essere stato sganciato dalle macchine che gli permettevano di respirare, il piccolo Isaiah Haastrup, un anno, finito al centro di una delle battaglie legali

Isaiah si è spento ieri sera, dopo l'interruzione dell'assistenza dei macchinari nel King's College Hospital di Londra, ma l'annuncio straziato è stato dato oggi dalla mamma e dal papà, Takesha Thomas e Lanre Haastrup, entrambi 36enni ed entrambi di origine afroeuropea.

"Sono tanto orgoglioso del mio coraggioso bambino", è riuscito a dire Lanre. Mentre la direzione ospedaliera ha diffuso un comunicato, in verità piuttosto formale, in cui ha rivendicato di aver garantito al piccolo "il miglior trattamento" possibile, per poi riconoscere "i momenti estremamente difficili vissuti dalla famiglia di Isaiah come anche da tutti coloro che se ne sono presi cura fin dalla nascita". Così, sullo stesso piano.

Il bambino era rimasto vittima di un "un catastrofico danno cerebrale" alla nascita, per mancanza d'ossigeno. E da allora non si era più ripreso, pur mantenendo quel barlume di coscienza a cui sino in fondo si sono aggrappate le speranze dei genitori: mai convinti dal verdetto dei medici che già un paio di mesi fa avevano decretato l'addio a ogni aspettativa di miglioramento.

Neuer Inhalt Horizontal Line