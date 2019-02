Cambia legge sui trapianti in Inghilterra: entrerà in vigore dal 2020 e prevede l'espianto automatico, salvo l'esplicito diniego preventivo lasciato in eredità dalla vittima (foto simbolica)

Cambia la legge su trapianti d'organo in Inghilterra, con una nuova norma approdata oggi in Parlamento e destinata a introdurre il criterio del 'consenso presunto' per rendere più facili le donazioni.

La legge è stata ribattezzata 'Max and Keira's Law', in onore di due bambini protagonisti di un episodio di cronaca che emozionò l'isola due anni fa: quando il cuore di Keira Ball, 9 anni, morta in un incidente stradale, venne donato per volere dei genitori - convinti di interpretare la volontà della piccola - a un coetaneo con gravi problemi cardiaci, Max Johnson, che oggi ha 11 anni e sta bene.

Entrerà in vigore dal 2020 e prevede l'espianto automatico, salvo l'esplicito diniego preventivo (opt out) lasciato in eredità dalla vittima. Il consenso presunto è già in vigore in Galles dal 2015. Mentre, fra le altre nazioni del Regno Unito, i parlamenti locali di Scozia e Irlanda del Nord stanno pure discutendo norme che prevedono la donazione automatica in mancanza della scelta di un opt out dichiarato come opzione di fronte al sistema sanitario nazionale.

