Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 12.29 18 giugno 2018 - 12:29

Tre persone sono morte investite da un treno locale in circostanze non ancora chiarite nella regione di Loughborough, a sud di Londra. Lo riferiscono i media locali citando i servizi di emergenza. Polizia e ambulanze sono state viste affluire sul posto.

Tutto lascia pensare a un incidente, ma non è chiaro cosa ci facessero sul binario, all'ingresso della stazione di Loughborough Junction, in prossimità del quartiere londinese di Brixton, le tre vittime.

La linea ferroviaria in questione è servita dai treni della Thameslink. Il convoglio, a quanto hanno raccontato alcuni testimoni, si è trovato le persone di fronte e non le ha potute evitare, nell'orrore generale. L'allarme è stato dato verso le 7.30 locali, ma quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto che constatare la morte dei tre. Per ora s'ignora la loro identità.

