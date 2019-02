"Io penso che tutti vogliamo evitare una Brexit senza accordo, tutti vogliamo evitare barriere di confine e tutti vogliamo continuare a mantenere strette relazioni politiche ed economiche fra Gran Bretagna e Irlanda, qualunque cosa accada".

Lo ha detto oggi il premier irlandese, Leo Varadkar, a conclusione di una visita oltre frontiera a Belfast, in Irlanda del Nord, dove ha incontrato i leader locali, e prima di ricevere stasera a Dublino la collega britannica Theresa May.

Nel contempo, Varadkar ha ribadito peraltro l'importanza del backstop, il contestato meccanismo vincolante di salvaguardia post Brexit del confine aperto in Irlanda che Londra vorrebbe sostituire con "soluzioni alternative", sullo sfondo dei nuovi colloqui ripresi ieri a Bruxelles. Mentre ha escluso che la sua cena di stasera con la May possa essere un appuntamento risolutivo, insistendo sulla disponibilità a "discutere" con lei, ma "non a rinegoziare" un accordo di divorzio considerato nella sostanza intangibile dall'Ue.

"Ciò che ci unisce è molto più di ciò che ci divide", ha assicurato in ogni modo il premier irlandese, a margine del colloquio avuto a Belfast con i vertici di tutti i maggiori partiti nordirlandesi, inclusi i coriacei unionisti del Dup, indocili alleati di Theresa May a Westminster. "Per questo credo che alla fine troveremo un accordo e sono determinato ad arrivarci", ha rimarcato.

