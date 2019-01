Gb: violento incendio distrugge magazzino a sud di Londra

Circa 120 vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare un violento incendio scoppiato ieri sera in un magazzino self-storage di Croydon, una cittadina nella zona sud di Londra.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 20:00 (le 21:00 in Svizzera), quando il magazzino - della catena Shurgard, scrive l'Independent - era deserto. Non si segnalano feriti, né vittime e non si conoscono ancora le cause del disastro.

Sul posto sono giunti 20 camion dei pompieri e le autorità hanno chiuso la zona al traffico ed hanno invitato i residenti a tenere le porte e le finestre chiuse a causa del denso fumo.

