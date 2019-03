Condanna all'ergastolo con obbligo di scontare almeno 15 anni effettivi di carcere prima di un possibile rilascio condizionato per L. L., 27enne inglese del Kent convertito all'Islam, e divenuto sul web simpatizzante del sedicente Stato islamico (Isis).

L'uomo è stato arrestato l'anno scorso dalla polizia per aver pianificato un clamoroso attentato nel cuore di Londra. La sentenza è stata pronunciata da un giudice della corte londinese di Old Bailey.

L'uomo, che si era visto negare il permesso di lasciare il Regno Unito nel timore potesse unirsi ai jihadisti, progettò per vendetta un attacco con un camion bomba nella centralissima Oxford Street, strada dei negozi per antonomasia per i turisti. Un progetto rimasto sulla carta, ma che per gli investigatori avrebbe potuto causare "100 morti".

