Gavin Williamson nega le accuse dopo il siluramento da parte di Theresa May

È di nuovo caos nel governo Tory di Theresa May dopo il siluramento ieri del ministro della Difesa, Gavin Williamson.

Quest'ultimo è accusato, sulla base di un'inchiesta interna, di aver fatto trapelare informazioni riservate sull'intenzione britannica di coinvolgere il colosso cinese Huawei in forniture "non cruciali" per il sistema 5G malgrado le pressioni Usa.

Williamson è stato sostituito con Penny Mordaunt, prima donna ministra della Difesa del Regno. Ma l'attenzione per ora resta tutta su di lui.

Il "reprobo" infatti nega le accuse e "giura sulla vita dei suoi figli", secondo SkyNews, dicendosi vittima di una "vendetta" personale da parte del segretario generale del Consiglio di Sicurezza, Mark Sedwill, l'uomo a cui May ha affidato l'inchiesta sul leak. Ma la premier nella lettera di benservito parla di "prove stringenti" contro di lui.

Intanto, l'opposizione laburista chiede al governo di riferire in Parlamento e invoca ora "un'indagine penale della polizia": per capire se davvero Williamson sia colpevole e se l'indiscrezione abbia violato la legge sui segreti di Stato.

